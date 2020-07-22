Ким Кардашьян объяснила слова мужа о разводе

https://static.news.ru/photo/91cfc190-cc52-11ea-89f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская модель и звезда Instagram решила прокомментировать заявление своего супруга, рэпера и миллиардера Канье Уэста, о том, что он хочет расторгнуть их брак. Об этом она рассказала в stories соцсети.

Ким объяснила, что из-за диагностированного ранее биполярного расстройства у него часто происходят подобные срывы.

Все, кто близок к Канье, знают, что его слова не всегда совпадают с его намерениями, — написала она.

Кардашьян пояснила, что никогда не говорила об этом публично, так как хотела защитить частную жизнь своих детей и мужа, особенно касательно его здоровья.

Канье замечательный, но сложный человек, который находится под сильным давлением из-за того, что он артист и темнокожий, — заявила Кардашьян.

На состояние Уэста также повлияли смерть его матери и изоляция, попыталась защитить мужа Кардашьян.

Поводом для заявления Ким стало заявление отца её четверых детей о желании развестись с ней. При этом рэпер утверждает, что он собирался сделать это ещё два года назад. Уэст также обвинил Кардашьян в попытке сдать его в психбольницу. Кроме того, стало известно, что рэпер уговаривал Ким сделать аборт в 2013 году. Пара поженилась в 2014 году, через год после рождения их первой дочери Норт, писал NEWS.ru.