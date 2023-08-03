Киану Ривз устроил итальянские каникулы с сестрой, которую спас от рака Daily Mail: Киану Ривз отдохнул на яхте в Италии с младшей сестрой Ким

Фото: Casey Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киану Ривз

58-летний голливудский актер Киану Ривз был замечен во время отдыха на острове Капри в Италии с младшей сестрой Ким, сообщает Daily Mail. Они наслаждались прогулкой на яхте и пили шампанское. Издание отмечает, что Ривз редко появляется на публике с сестрой, которую спас от онкологии несколько лет назад. Актер отдал 70% своего гонорара за фильм «Матрица» на исследования лекарства от лейкемии и в течение 10 лет полностью содержал Ким, пока у нее не наступила ремиссия, говорится в сообщении.

Киану не часто отдыхает со своими родственниками в перерывах между съемками. В этот раз он был в хорошем настроении, раздевшись до плавок и наслаждаясь бокалом шампанского, чтобы освежиться. Его 56-летняя сестра Ким выглядела здоровой и посвежевшей. Они много разговаривали и смеялись, — пишет издание.

По информации Daily Mail, Ривз продал свой дом, чтобы быть ближе к сестре, и даже отложил съемки сиквелов «Матрицы». После того как в 1991 году Ким поставили страшный диагноз, Ривз потратил $5 млн на медикаменты и больницы, чтобы помочь ей выздороветь. Он говорил о своей сестре: «Знаете, она всегда была рядом со мной, поэтому я всегда буду рядом с ней», отмечает издание.

После этого актер основал благотворительный фонд, чтобы помочь другим людям, которые борются с раком. Он также помогает бездомным, — пишет Daily Mail.

Ранее стало известно, что рок-группа Dogstar, в которой Ривз играл на бас-гитаре в 1990-х, воссоединилась спустя 20 лет. Коллектив анонсировал тур в поддержку еще не вышедшего альбома. Ривз рассказал, что скучал по написанию песен, а также по выступлениям вместе с другими членами группы. По словам Ривза, участники коллектива оставались друзьями после приостановки деятельности. На протяжении многих лет они встречались на репетиционной площадке одного из музыкантов в его доме и играли вместе.

Во время ранних джем-сейшенов группа не придумывала нового материала, но все изменилось во время пандемии в 2020 году. Тогда у музыкантов появилось больше совместного времени из-за карантина и ограничений на поездки.