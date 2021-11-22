Кевина Спейси обязали выплатить $31 млн за срыв съёмок «Карточного домика»

Голливудский актер Кевин Спейси должен заплатить около $31 млн киностудии MRC, снимавшей для Netflix сериал «Карточный домик». Решение о возмещении убытков, связанных с увольнением актёра из сериала, вынесено по итогам арбитражного разбирательства. Теперь решение направлено в Верховный суд Лос-Анджелеса для утверждения. Об этом сообщает Deadline.

MRC заявила , что вынуждена была уволить Спейси из «Карточного домика», остановить съемки шестого сезона сериала, переписать его сценарий и в итоге сократить сезон с 13 до восьми эпизодов, что принесло студии многомиллионные убытки. В свою очередь, адвокаты Спейси настаивали, что его действия не были главным фактором причинения убытков.

Осенью 2018-го Спейси оказался в центре секс-скандала. Его подозревали в домогательствах и изнасиловании минимум 15 человек, в том числе девяти коллег, работавших над «Карточным домиком». В июне 2019-го прокуроры штата Массачусетс (США) отозвали обвинение в сексуальном насилии. Однако в 2021 году актёра вновь обвинили в домогательствах.

Спейси известен своими ролями в фильмах «Семь», «Подозрительные лица», «Среди акул», «Эпидемия», «Полночь в саду добра и зла», «Секреты Лос-Анджелеса», «Красота по-американски» и других.