Кевина Спейси обязали выплатить $31 млн продюсерам «Карточного домика»

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кевин Спейси

Верховный суд Лос-Анджелеса постановил, что актер Кевин Спейси и его продюсерские компании должны выплатить создателям сериала «Карточный домик» почти $31 млн из-за убытков, вызванных его увольнением в 2017 году за сексуальные домогательства к членам съемочной группы, передает AP. Актеру придется отдать $29,5 млн в качестве возмещения ущерба и дополнительно $1,5 млн за гонорары и судебные издержки.

Спейси нарушил требования своего контракта о профессиональной этике, занимаясь определенным поведением в отношении нескольких членов съемочной группы в каждом из пяти сезонов, в которых он играл главную роль в сериале «Карточный домик, — указано в решении судьи.

Осенью 2018-го Спейси оказался в центре секс-скандала. Его подозревали в домогательствах и изнасиловании минимум 15 человек, в том числе девяти коллег, работавших над «Карточным домиком». В июне 2019-го прокуроры штата Массачусетс (США) отозвали обвинение в сексуальном насилии. Однако в 2021 году актёра вновь обвинили в домогательствах.

Спейси известен своими ролями в фильмах «Семь», «Подозрительные лица», «Среди акул», «Эпидемия», «Полночь в саду добра и зла», «Секреты Лос-Анджелеса», «Красота по-американски» и других.