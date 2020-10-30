Кети Топурия показала в клипе округлившийся живот

https://static.news.ru/photo/023bad34-1ac5-11eb-829f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр: A'Studio Official/Youtube.com

Российская певица Кети Топурия, солистка группы A'Studio, перестала скрывать свою беременность.

30 октября группа выпустила клип на песню «Се ля ви». В видео видно, что живот певицы заметно округлился.

По её словам, в последнее время в соцсетях идёт обсуждение того, не беременна ли она, однако сама Топурия никак это не комментировала, передаёт «Экспресс газета».

Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео, — заявила она.

По словам девушки, когда она ждала рождения своей дочери Оливии, группа также выпустила клип на песню «Вот она любовь». Эта работа, как подчеркнула Топурия, осталась для неё «приятной видеопамятью».

Ранее NEWS.ru писал о том, что солистка группы A’Studio Кети Топурия в своём Instagram опровергла информацию о родах. Так, некоторое время назад появилась информация о том, что артистка родила 5 октября в одной из частных клиник.