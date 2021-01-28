Кети Топурия показала спальню новорождённого сына

https://static.news.ru/photo/a579fd64-6180-11eb-b0db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кети Топурия выложила в социальной сети видео, на кадрах которого запечатлена спальня её новорождённого сына.

Так, мальчик появился на свет 21 января. Родители назвали ребёнка необычным именем Адам. На видео Топурия продемонстрировала поклонникам интерьер комнаты. На стенах, покрашенных в пудровый цвет, теперь висят картины — скульптуры с оленятами.

Центральное место в спальне занимает кровать с кремовым балдахином. Шёлковыми бантами ткань была привязана к краям кроватки, а у изголовья висели музыкальные игрушки.

Поклонники певицы пришли в восторг от интерьера детской спальни. Они похвалили эстетические предпочтения Топурии.

Ранее NEWS.ru писал, что младшая дочь Пугачёвой Лиза Галкина запечатлелась на фото в обнимку с братом. Для снимка девочка выбрала модное платье в шотландскую клетку и красные колготки.

Семилетняя дочь Примадонны любит модно одеваться и даже устраивает дома модные показы. Поклонники Пугачёвой частенько отмечают, что девочка растёт стильной модницей.