Кети Топурия объявила о помолвке

https://static.news.ru/photo/c2514ee0-ffd5-11ea-b3e6-fa163e074e61_660.jpg Кети Топурия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Солистка группы A’Studio Кети Топурия призналась, что помолвлена с бизнесменом Львом Деньговым. Предложение руки и сердца от своего возлюбленного она получила ещё два месяца назад, но всё это время скрывала информацию от поклонников.

Теперь пара занимается планированием торжественного мероприятия и уже получает поздравления, сообщает StarHit.

Первые слухи о предстоящей свадьбы появились после того, как на одном из фото на безымянном пальце певицы заметили роскошное кольцо. Позже кольцо ещё не раз мелькало в кадре, подтверждая догадки зрителей.

Топурия и Деньгов вместе уже второй год. Их знакомство произошло случайно, на одной из светских вечеринок. В июне они впервые вместе появились в обществе — побывали на дне рождения теннисистки Светланы Кузнецовой в одном из московских ресторанов. На мероприятии певица и её избранник позировали фотографам, не стесняясь демонстрировать нежные чувства друг к другу.

До своего нынешнего возлюбленного певица встречалась с эксцентричным рэпером Алексеем Долматовым, известным под сценическим псевдонимом Гуф. В конце 2019 года Гуф рассказал об отношениях с Кети Топурией. Артист признался, что всё ещё любит её, писал NEWS.ru. В апреле он записал новый трек под названием «Непогода». Предположительно, он посвящён бывшей возлюбленной.