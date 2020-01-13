Американская певица Кэти Перри обратилась в калужскую полицию с заявлением об угрозах со стороны жителя Омска Михаила Матвиенко.
Осенью 2017 года мужчина, находясь в городе Козельск в Калужской области, угрожал артистке убийством и подговаривал знакомого, проживающего в США, разбить ей окно.
Перри подала заявление в прокуратуру Козельского района и
Представитель УМВД по Калужской области не стал комментировать информацию об обращении певицы в правоохранительные органы.
Мы не имеем права раскрывать персональные данные лиц, которые обращаются в полицию. Поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию мы не можем, —
сообщилон в комментарии для РИА Новости.
Зимой 2017 года мировой судья в Омске обязал мужчину выплатить штраф размером в три тысячи рублей за публичные оскорбления артистки. Он опубликовал в Сети унизительное произведение.
Как писал NEWS.ru, ранее российская телеведущая Тина Канделаки заявила, что Кэти Перри приставала к ней на закрытой вечеринке. По словам журналистки, исполнительница была в состоянии опьянения.
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