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На Кендалл Дженнер подали в суд за пропущенную фотосессию

11:52, 06 августа 2021
На Кендалл Дженнер подали в суд за пропущенную фотосессию Фото: Kendall Jenner/facebook.com
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Известный итальянский бренд подал в суд на американскую супер-модель Кендалл Дженнер за нарушения условий контракта, передаёт портал ELLE. По данным издания, соответствующие документы получил окружной суд США на Манхэттене. В жалобе говорится, что звезда не пришла на одну из двух фотосессий, предусмотренных соглашением.

В бумаге также отмечается, что гонорар Дженнер составил $1,35 млн. Теперь якобы компания потребовала возмещения ущерба в размере минимум $1,8 млн. Сама Дженнер ситуацию пока никак не прокомментировала. Она — представительница одной из самых богатых звёздных семей США. Её единоутробными сёстрами по линии матери Крис Дженнер являются: Кортни, Ким, Хлои и Роб Кардашьян, также заработавшие себе имя и состояние в модельном бизнесе и индустрии развлечений.

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