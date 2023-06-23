Кем мог бы работать Юрий Шатунов по версии ИИ: фото певца в новых образах Нейросеть Midjourney предположила, как выглядел бы певец, если был бы автомехаником или госслужащим

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Автомеханик

Ровно год назад бывший солист «Ласкового мая» 48-летний Юрий Шатунов умер от острой сердечной недостаточности. Многие считают, что такие проблемы со здоровьем передались артисту по наследству от матери, которая скончалась из-за этого же в 29 лет. После ее смерти он попал в школу-интернат № 2 города Оренбурга. Именно в этом учебном заведении и началась история группы «Ласковый май». Руководитель местного музыкального кружка Сергей Кузнецов писал песни и решил создать коллектив, в который пригласил Шатунова, Вячеслава Пономарёва и Сергея Серкова.

В 1986-1988 годах они начали выступать на дискотеках в интернате и местном ДК «Орбита» с композициями «Белые розы», «Розовый вечер» и многими другими, которые позже стали хитами и визитной карточкой «Ласкового мая». Молодых исполнителей заметил продюсер Андрей Разин, который стал продвигать творчество коллектива в Москве, а также стал вторым солистом. Благодаря его усилиям группа попала на советское телевидение и начала собирать многотысячные стадионы по всему СССР.

«Ласковый май» распался в 1992 году, Шатунов переехал в Германию, где получил образование звукорежиссера. До этого Юрий никогда не пробовал себя в какой-либо другой профессии, так как был одним из самых популярных певцов начала 1990-х. NEWS.ru решил узнать, как выглядел бы артист, если бы работал токарем, администратором гостиницы или автомехаником. Мы обратились к помощи нейросети Midjourney, которая сгенерировала изображения из фотографий Шатунова разных лет.

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