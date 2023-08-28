Кейт Миддлтон станцует в клипе британского диджея Джакса Джонса

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон согласилась станцевать в клипе британского диджея Джакса Джонса, прославившегося после работы с такими артистами, как Кайли Миноуг, Эд Ширан и Майли Сайрус, пишет The Sun. Музыкант не исключает, что вместе с Миддлтон в ролике снимется ее супруг принц Уильям.

С Кейт и Уильямом мы впервые пересеклись после того, как я выступил на платиновом юбилее покойной королевы Елизаветы II в 2022 году перед Букингемским дворцом. После мы тусовались во дворце и болтали. Они очень милые и гостеприимные, а главное — простые люди. Им нравится делать позитивные вещи, и мы договорились о совместном проекте, — рассказал Джонс.

Музыкант также предположил, что Миддлтон примет участие в его шоу на сцене. По словам Джонса, в настоящее время идут переговоры с командой принцессы Уэльской о создании специального визуального оформления ее танцев.

Мы снимаем много контента, но вы не можете просто взять свой телефон с камерой и снять Кейт. У нее большая команда, поэтому мы должны сделать это достойно. В идеале я хочу танцующих и Кейт, и Уильяма, чтобы они танцевали в такт, но если это будет только Кейт, тоже более чем круто, — отметил Джонс.

Ранее сообщалось, что Миддлтон обыграла швейцарского легендарного теннисиста Роджера Федерера в рамках матча на Уимблдоне. Принцесса решила сыграть с титулованным спортсменом с целью привлечь внимание к проблемам подросткового спорта. Миддлтон подчеркнула, что в ходе матча получила полезные советы от Федерера. В свою очередь теннисист похвалил ее за игру и конкретно за последнюю подачу.