«Каждый раз»: Бузова рассказала о победах над собой Бузова заявила, что каждый день одерживает победу над собой

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Ольга

Победа — это каждый день браться за дело, несмотря на усталость, заявила корреспонденту NEWS.ru певица Ольга Бузова на вручении 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024». Она добавила, что даже отсутствие сна не останавливает ее от работы и занятий спортом.

Победа — это каждый раз, когда я встаю утром, несмотря на свою усталость. Это не повод и даже не довод не надевать высокий каблук. Каждый раз, когда я встаю, улыбаюсь и иду в спортзал, несмотря на то, что сна может быть меньше чем положено, это уже победа. Я радуюсь мелочам. И большие награды на церемониях это очень важно, всегда приятно когда твои заслуги поощряются, — рассказала артистка.

Она также призналась, что считает себя самым стильным человеком в российском шоу-бизнесе. Артистка с иронией подчеркнула, что это мнение лишь демонстрирует ее хороший вкус.

При этом на вопрос, занято ли ее сердце, Бузова сказала, что уже нашла спутника жизни. По словам звезды, теперь она не чувствует себя одинокой и не грустит, однако имя своего избранника называть не стала. При этом девушка уверена, что «лучше быть одной, чем с кем попало».

Ранее певица Валерия предположила, что у Ольги Бузовой долго не было отношений, потому что мужчины боятся сильных женщин. Мужчины, как она пояснила, хотят доминировать над партнершей, поэтому боятся конкуренции.