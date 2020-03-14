https://static.news.ru/photo/06dc1b3e-6595-11ea-afb3-fa163e074e61_660.jpg Любовь Казарновская Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Любовь Казарновская рассказал, что у неё не складываются отношения с родным отцом и братом. Мачеха подаёт в суд, чтобы выселить 63-летнюю оперную певицу из квартиры.

Откровения певицы прозвучат в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ 14 марта. Причиной всему, утверждает Казарновская, деньги, которые могут перессорить даже самых близких людей. Ведущая программы Лера Кудрявцева предположила, что это может быть следствием обыкновенной зависти, пишет Teleprogramma.pro.

Всю жизнь Казарновская зарабатывала деньги честным трудом и своим талантом. Но родственники певицы не поддерживают это наблюдение. Так, появившийся в студии родной брат певицы даже не стал здороваться с сестрой, чем немало удивил ведущую Леру Кудрявцеву.

Брат певицы настаивал на том, что сестру вряд ли можно назвать бедным человекм. На это Кудрявцева только посочувствовала Казарновской, которая много работала над своим имиджем и признанием публики.

Я знаю, как много она работает, как нелегко ей достаются деньги, — выступила ведущая в защиту гостьи.

В итоге же оперная звезда вынуждена сталкиваться только с упрёками близких.

Ранее NEWS.ru сообщал, что семейная трагедия Казарновских началась со смерти матери Любови Юрьевны. У них была не только процветающая и обеспеченная, но и дружная, сплоченная семья, и вдруг всё пошло прахом. Через год после того, как его первой жены не стало, генерал привел в дом другую женщину.