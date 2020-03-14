Любовь Казарновская Любовь Казарновская Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Оперная певица Любовь Казарновская сообщила, что не получает российскую пенсию.

При этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ она отметила, что планирует оформить документы на положенные выплаты.

Оперная дива родилась 18 июля 1956 года. Сейчас ей 63 года. Согласно законодательству РФ, на пенсию Казарновская вышла в 2011 году.

Как писал NEWS.ru, ранее танцор и певец Борис Моисеев пообщался с журналистами и рассказал о том, как ему живётся на пенсии. По словам звезды, он очень скучает по сцене. Однако артист признал, что на данный момент прошло уже слишком много времени для возвращения.

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