Оперная певица Любовь Казарновская сообщила, что не получает российскую пенсию.
При этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ она
Оперная дива родилась 18 июля 1956 года. Сейчас ей 63 года. Согласно законодательству РФ, на пенсию Казарновская вышла в 2011 году.
Как писал NEWS.ru, ранее танцор и певец Борис Моисеев пообщался с журналистами и рассказал о том, как ему живётся на пенсии. По словам звезды, он очень скучает по сцене. Однако артист признал, что на данный момент прошло уже слишком много времени для возвращения.
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