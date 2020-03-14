https://static.news.ru/photo/4a29bd30-66a1-11ea-9c55-fa163e074e61_660.jpg Любовь Казарновская Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Оперная певица Любовь Казарновская сообщила, что не получает российскую пенсию.

При этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ она отметила , что планирует оформить документы на положенные выплаты.

Оперная дива родилась 18 июля 1956 года. Сейчас ей 63 года. Согласно законодательству РФ, на пенсию Казарновская вышла в 2011 году.

Как писал NEWS.ru, ранее танцор и певец Борис Моисеев пообщался с журналистами и рассказал о том, как ему живётся на пенсии. По словам звезды, он очень скучает по сцене. Однако артист признал, что на данный момент прошло уже слишком много времени для возвращения.