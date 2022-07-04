«Казалось, что зажмет»: Асмус рассказала о боязни Козловского Асмус призналась в боязни сниматься с Козловским

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Асмус

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о своем отношении к коллеге по сцене Даниле Козловскому. Выступая на предпремьерном показе комедии «Булки» она заявила, что очень сильно боялась его, однако, проработав с ним на одной съемочной площадке, полностью поменяла мнение об актере, передает Петербургский дневник.

Асмус призналась, что в ее глазах Козловский представал «надменным» эгоистом, который «зажмет» ее на площадке.

Я переживала перед съемками, ведь он без преувеличения звезда. Мне казалось, что он актерски просто зажмет меня на площадке, но этого не произошло. Даня – большой профессионал, и работать с ним комфортно. При этом он очень добрый открытый человек, — отметила она.

Также она подчеркнула, что поведение Козловского не зависит от человека, стоящего напротив — он открыт как для коллег, так и для массовки, так и для технического персонала.

Асмус и Козловский сыграли главные роли в комедийной картине «Булки», премьера которого в России назначена на 7 июля.

Стоит отметить, что Кристина Асмус постоянно становится объектом пристального внимания зрителей за счет своих эпатажных выходок. Так, на днях она рассказала в соцсетях о том, что поцеловала незнакомого мужчину. Это признание вызвало волну неоднозначных комментариев. Семейный психолог Андрей Зберовский заявил, что это может быть формой компенсации нехватки внимания от мужчин, нехватки личного счастья.