Катя Лель отметила развод с мужем танцами на яхте в компании мужчины Катя Лель развелась с мужем после 15 лет брака

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Катя Лель

49-летняя певица Катя Лель после сообщения о своем разводе с бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет брака устроила танцы на яхте в Омане. Артистка поделилась видео в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), на котором видно, что она путешествует в компании известного продюсера Артема Сорокина и 14-летней дочери Эмилии. Ролик исполнительница хита «Мой мармеладный» сопроводила хештегом «любовьвсердце».

Тот самый момент, когда захотелось вскочить и танцевать от счастья, энергии, музыки, света и благодарности! — прокомментировала Лель свой танец.

Как сообщает Super.ru, инициатором расторжения брака выступила сама певица, заявление было подано в мае 2023 года. Комментировать свой развод артистка отказалась, заявив, что это личная информация.

Комментарий дать не могу. А зачем вам эта информация? Это личная информация. Вы живите своей жизнью, кайфуйте. Спасибо. Всего доброго, — сообщила Лель в разговоре с журналистом издания.

Ранее Лель объяснила вторую волну популярности своего хита «Мой мармеладный» нарастающим интересом к российской культуре в мире. Певица назвала попадание ее песни на третье место в мировом чарте чудом и «вселенской фантастикой». Она узнала новость от своей дочери и поблагодарила автора хита продюсера Максима Фадеева.

По ее мнению, успех композиции связан с энергией, которая «приходит в сознание людей от высших сил». Песня на русском, а не на каком-либо другом языке привлекла такое внимание, подчеркнула артистка.