Выступления Кати Лель подешевели в четыре раза Mash: Катя Лель снизила цену выступлений в четыре раза из-за невостребованности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Катя Лель

Telegram-канал Mash сообщил, что Катя Лель была вынуждена снизить цены на свои выступления в четыре раза из-за невостребованности. По информации канала, певица даже согласилась исполнять хит «Мой мармеладный» на протяжении всей шоу-программы, вырезая остальные треки.

Канал уточнил, что на волне популярности в зарубежном TikTok Лель требовала за концерты 4 млн рублей, однако теперь она готова исполнять песни всего за 1 млн рублей, при этом за дуэт с другим артистом знаменитость требует 500 тысяч рублей сверху. По данным Mash, на 8 Марта у Лель всего лишь два заказа по 40 минут, а ее райдер отличается скромностью. Так, уточняется в публикации, певица просит лишь три парковочных места, адекватных охранников, шторы в гримерках, воду, чай, хлеб и нарезку на троих.

Ранее Лель заявила, что «высшие силы» готовят людей к тому, что русский язык станет мировым. Она рассказала, что после того как ее трек «Мой мармеладный» стал популярным за рубежом, иностранцы, в том числе американцы и китайцы, начали изучать русский. Известно, что песня Лель занимала третье место в чарте Viral 50 в Spotify. В этот список попадают треки со всего мира, которые быстро набирают популярность в текущий момент.