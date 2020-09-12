Катерина Шпица подразнила фанатов дерзким видом в одной рубашке

https://static.news.ru/photo/e007023a-f586-11ea-8006-fa163e074e61_660.jpg Катерина Шпица Фото: katerinashpitsa/instagram.com

Катерина Шпица опубликовала в своём микроблоге видео, записанное перед сном. Актриса ходит по коридору в одной рубашке, затянутой поясом, и пританцовывает.

Спокойной ночи, — пожелала артистка поклонникам.

Пользователи восхитились кадрами, на которых видны стройные ноги актрисы. Многие написали, что теперь им уж точно будет не до сна. Поклонники восхитились и харизмой Катерины.

До этого Шпица произвела фурор, появившись на «Кинотавре» в неподражаемом платье с фантастическим корсетом. Наряд в горох открывал её плечи, образ дополнили красивые белые серьги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Катерина Шпица поделилась с подписчиками Instagram фото, на котором она предстала в новом образе. Кардинальная смена имиджа удивила поклонников.