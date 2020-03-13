Катерина Шпица поделилась с подписчиками Instagram фото, на котором она предстала в новом образе. Кардинальная смена имиджа удивила поклонников.
На фото актриса предстала с новой причёской — короткими волосами, подстриженными в форме каре, и чёлкой.
По словам звезды, на снимке нет ретуши. Фолловеры отметили, что появление чёлки сильно изменило лицо девушки,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Татьяна Овсиенко настолько увлеклась омолаживающими процедурами, что поклонники перестали её узнавать. Новый образ звезды 1990-х показал продюсер Бари Алибасов, который опубликовал совместную с певицей фотографию на своей странице в Instagram.
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