Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Джиган, который попал в клинику для наркозависимых в США, впервые рассказал о своём состоянии. На своей странице в Instagram он опубликовал неоднозначное видео в стиле фильма «Бой с тенью» и заверил подписчиков, что теперь он в полном порядке.

Рэпер Джиган, который попал в клинику для наркозависимых в США, впервые рассказал о своём состоянии. На своей странице в Instagram он опубликовал неоднозначное видео в стиле фильма «Бой с тенью»...