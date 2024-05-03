«Катастрофически тяжело»: Ивлеева высказалась о трагедии в «Крокусе» Ивлеева заявила, что пришла к мемориалу у «Крокуса» из желания разделить скорбь

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, которая столкнулась с «отменой» после организации «голой» вечеринки в клубе «Мутабор», призналась в интервью ресторатору и автору YouTube-канала «Лука Ебков» Андрею Третьякову, что пришла к стихийному мемориалу на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» из желания разделить с людьми свою скорбь и боль. По ее словам, атмосфера на месте трагедии была «катастрофически тяжелой».

Ивлеева рассказала, что на третий день после трагедии пошла в храм и отстояла вечернюю службу. По словам блогера, вернувшись домой, она написала своей коллеге и предложила возложить цветы к стихийному мемориалу на месте теракта. Знаменитость утверждает, что отправилась туда без каких-либо камер. Ее решение приехать было продиктовано «личной человеческой потребностью», отметила она.

По словам Ивлеевой, на месте трагедии тогда находилось около 30 человек. Блогер рассказала, что они стояли в очереди «вялотекущей струйкой», столпотворения у мемориала не было.

Атмосфера тяжелейшая. <...> И когда мы пришли, там читал панихиду Павел Островский. Вот и мы попали на нее. Стояли минут 20, плакали, молчали. Ну это было катастрофически тяжело все. <...> Я боковым зрением понимала, что меня снимают, но мне было безразлично, потому что хотелось как-то поддержать [людей], почувствовать это единение и разделить эту скорбь и боль с теми людьми, которые там находились, — поделилась она.

Ивлеева в интервью также призналась, что у нее никогда не было желания покинуть Россию. Звезда подчеркнула, что столкнулась с «тотальным враньем».