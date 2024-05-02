Кастинг невест, отказ от оперы, совет Матвиенко: как живет Николай Басков

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Николай Басков

Народный артист России Николай Басков всегда находится в центре событий шоу-бизнеса. Почему певец почти отказался от оперной карьеры, что известно о его личной жизни, какой совет получил исполнитель от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко?

Почему Басков отказался от оперы

Музыкальный критик Илья Легостаев считает, что певец отдал предпочтение эстраде, поскольку решил пойти более простым путем, ведь этим заниматься легче, чем оперой. Эксперт отметил, что эстрадный период творчества Баскова «продолжается достаточно долго».

«Я думаю, что его поклонники к этому уже привыкли. Подозреваю, что он просто идет более простым путем, потому что все-таки эстрадой заниматься легче, чем оперой. Опера — это постоянная поддержка голоса в тонусе и сложные произведения», — сказал Легостаев в беседе с Teleprogramma.pro.

При этом критик подчеркнул, что исполнитель не окончательно отказался от оперы. Легостаев напомнил, что в интервью Басков заявлял, что «не закрыл за собой дверь в серьезный театр». Тем не менее сейчас данный сценарий — это «все-таки какая-то запасная опция, которая пока не используется», предположил эксперт.

Что известно о личной жизни Баскова

На гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» 48-летний артист признался, что у него нет необходимости в проведении кастинга невест, потому что он доволен своей жизнью и свободой. Тем не менее, по словам Баскова, ему приятно, когда есть выбор.

«Мне так приятно, когда у меня есть выбор, и каждый раз это какое-то новое увлечение, как допинг для меня. Когда ты входишь в какие-то романтические отношения, то это же классно, когда ты понимаешь, что человек с той стороны, девушка, понимает, что эти отношения не ведут к браку», — подчеркнул исполнитель хита «Натуральный блондин» в беседе с NEWS.ru.

Он признался, что не представляет свою жизнь без внимания. По словам Баскова, вызывать у людей какие-либо эмоции, будь они положительные или отрицательные, — прекрасно.

Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва» Николай Басков

«Внимание должно быть у любого человека. Если он вызывает какие-то чувства — неважно, положительные или негативные, но он что-то вызывает у других людей, — то это прекрасно», — подчеркнул артист.

При этом звезда рассмеялся, когда его спросили об отношениях с женщинами. Вместо ответа он напомнил, что является молодым и привлекательным мужчиной, к тому же и весьма состоятельным.

«Я уже говорил, что с этим нет проблем. Я молодой, красивый и состоятельный, что еще надо?» — констатировал Басков.

Известно, что артист был женат на Светлане Шпигель. В браке с ней в 2006 году родился сын Бронислав Шпигель. С наследником Басков не видится по воле супруги после скандального развода.

В СМИ ходили слухи о романах Баскова с певицей Таисией Повалий, «Мисс Вселенная — 2002» Оксаной Федоровой, балериной Анастасией Волочковой и оперной певицей Марией Максаковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Также певец состоял в отношениях с моделью, обладательницей титула «Мисс Россия — 2003» Викторией Лопыревой, о чем рассказывал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Какой совет Басков получил от Матвиенко

Басков рассказал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко просила его «перестать жрать». Он пояснил, что некоторое время назад страдал от избыточного веса, а сенатор побуждала его к возвращению в форму своими заботливыми замечаниями.

»Басков, хватит жрать! Нам надо смотреть на красивого артиста», — процитировал исполнитель председателя Совфеда.

Басков также подчеркнул, что Матвиенко следит за его творческой карьерой с самого старта и созванивается с ним в трудные моменты. Сейчас же исполнитель доволен своим весом и выглядит, как он сам считает, идеально.

Читайте также:

«Роман» с Тишманом, попытки забеременеть, 0% мата: где сейчас Юлия Паршута

«До сих пор думаю, что это моя большая ошибка»: где сейчас Алена Свиридова

Свадьба сына, новые песни, прибавка в весе: куда пропала певица Жасмин