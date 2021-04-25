Карпович рассказала об «эффектном трюке» в ванне

https://static.news.ru/photo/ec6b5e56-a6a0-11eb-907a-96000091f725_660.jpg Фото: m1r0slava_karpovich/instagram.com

Российская актриса Мирослава Карпович сыграла в новом спектакле МХАТ имени Горького «На стриме». Ей досталась не совсем обычная роль, кроме того, девушке пришлось выполнить эффектный трюк в ванне. По сюжету её героиня — студентка Вера — страдает зависимостью от мира гаджетов и соцсетей, из-за чего у неё начался серьёзный конфликт с родителями, рассказала звезда «Экспресс газете».

Скандал разделил близких на два непримиримых лагеря. В основе постановки — одноимённая пьеса сценариста, писателя и лауреата премии «Золотой орёл» Александра Звягинцева. По ходу действия Карпович выполняет сложный и опасный трюк — она находится в ванне, а партнёр по сцене «раскручивает» её, как в центрифуге. Этот ход придумала и предложила режиссёру сама артистка.

В сцене, когда предполагается насилие над моей героиней, не хотелось наглядно показывать это зрителям. И я предложила этот эффектный трюк — я погружаюсь в ванну, а мой партнёр по сцене раскручивает её. У зрителей аж дух захватывает. Да, выглядит опасно, но, поверьте, всё сделано так, чтобы я не вылетела из этой ванны, — отметила Карпович.

Накануне Станислав Садальский высказался самым положительным образом о «папиной дочке» Мирославе Карпович. Артист признал, что «оболочка» не главное, важно то, что внутри. Однако подписчики не поняли, чем так очарован Садальский. Многие высказались, что знают Карпович только по сериалу и скандалу с бывшей женой её нового бойфренда Павла Прилучного. «Чертовски мила. А кто она», «Дык спросите! Картошку же умеет жарить!», «То, что внутри, намного важнее, — говорил Квазимодо, но на него все плевали», иронизируют поклонники актёра.

Как сообщалось ранее, новая подружка Павла Прилучного — «папина дочка» Мирослава Карпович — похвасталась пополнением в семье. Актриса взяла домой котёнка, которого назвала Чипуля.