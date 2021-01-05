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Карпович обнародовала снимок страстных объятий с Прилучным

17:59, 06 января 2021 209
Мирослава Карпович Мирослава Карпович Фото: m1r0slava_karpovich/instagram.com

Звезда сериала «Папины дочки», актриса театра и кино Мирослава Карпович на своей официальной странице в социальной сети обнародовала снимок с репетиции. На чёрно-белом фото артистка страстно обнимается с Павлом Прилучным. Действие происходит во время репетиции.

После развода с Агатой Муцениеце Прилучному приписывают роман с Карпович. Ранее неоднократно сообщалось, что артист продолжает жить под одной крышей с ней, хотя они часто ссорятся и «вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице». Кроме того, Прилучный, когда к нему приезжают его дети, просит пассию уйти из дома на это время.

Сама Карпович, видимо, не против подогреть слухи о романе. Она выложила фото с репетиции спектакля «Косметика врага» в Театриуме на Серпуховке. Ранее премьера действия переносилась.

Всё недоигранное — доиграем! 9 января стартуем, — подписала артистка фото в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, в конце декабря стало известно, что Прилучный начал встречаться с 24-летней актрисой Зепюр Брутян. По словам информированного источника, ещё на съёмках первой части сериала «В клетке» девушка «от Прилучного не отходила». При этом актёр тогда был женат на Агате Муцениеце.

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