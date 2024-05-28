Кардашьян раскрыла, сколько неудач потерпела при попытке забеременеть Кортни Кардашьян заявила, что у нее было пять неудачных попыток ЭКО

Фото: IMAGO/John Nacion/Global Look Press

Кортни Кардашьян

Американская телезвезда и блогер Кортни Кардашьян, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена), рассказала, что у нее было пять неудачных попыток забеременеть через процедуру ЭКО. Она отметила, что после череды неудач решила отпустить ситуацию, после чего ей удалось забеременеть естественным путем.

Я остановилась после года попыток (пять неудачных циклов ЭКО, три извлечения), мое тело расслабилось, и я поверила в божий план для моей жизни. <...> Еще я много занималась своим здоровьем. Я знаю, как тяжело чувствовать, что ты не стараешься, но вера в божий план и молитвы — это так мощно. Всего вам наилучшего! — ответила она.

Кардашьян подчеркнула, что забеременела естественным путем спустя год после прекращения ЭКО. По ее словам, зачатие произошло 14 февраля 2022 — в День святого Валентина.

Телезвезда стала матерью в четвертый раз 5 ноября 2023 года. Кардашьян родила сына Рокки от барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера. О своей беременности она рассказала возлюбленному во время его концерта в Лос-Анджелесе 16 июня 2023-го. Она подняла плакат с надписью «Трэвис, я беременна».

В апреле Кардашьян призналась, что пила свое грудное молоко, когда чувствовала себя неважно. Многих подписчиков возмутило то, что они прочитали. Перед этим фотомодель поделилась снимком, на котором она сцеживает грудное молоко. На фото Кардашьян предстала в нижнем белье.