https://static.news.ru/photo/17b25bc8-dba5-11e9-91bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

Первая вспышка псориаза у Ким Кардашьян-Уэст произошла, когда ей было 25 лет. Заболевание проявилось на фоне простуды, и тело, и ноги телезвезды оказались покрыты красными пятнами.

Впоследствии высыпания перешли на лицо. Изначально модель пыталась скрывать их под слоем макияжа, но потом решила быть честной и показала, как выглядит её лицо на самом деле, пишет argumenti.ru .

В интервью сайту Poosh , который ранее запустила её сестра Кортни, Ким рассказала, что от псориаза страдает и её мать, Крис Дженнер. Кардашьян-Уэст стала единственной из детей предпринимательницы, кому передалось это хроническое заболевание.

Псориаз возникает в любом возрасте, на любом участке тела — на спине, локтях, коленях и даже коже головы. По словам врача-дерматовенеролога Александра Прокофьева, пусковые механизмы коварной болезни неизвестны никому, писал News.ru.