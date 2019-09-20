Первая вспышка псориаза у Ким Кардашьян-Уэст произошла, когда ей было 25 лет. Заболевание проявилось на фоне простуды, и тело, и ноги телезвезды оказались покрыты красными пятнами.
Впоследствии высыпания перешли на лицо. Изначально модель пыталась скрывать их под слоем макияжа, но потом решила быть честной и показала, как выглядит её лицо на самом деле, пишет
В интервью сайту
Псориаз возникает в любом возрасте, на любом участке тела — на спине, локтях, коленях и даже коже головы. По словам врача-дерматовенеролога Александра Прокофьева, пусковые механизмы коварной болезни неизвестны никому, писал News.ru.