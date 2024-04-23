Караулова раскрыла секрет популярности песни «Ягода малинка» Караулова: «Ягода малинка» зацепила легко запоминающимися мелодией и текстом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлианна Караулова

Трек Хабиба «Ягода малинка» зацепил публику легко запоминающимися текстом и мелодией, заявила певица Юлиана Караулова в беседе с журналистами на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ. По мнению исполнительницы, от прослушивания трека на душе становится тепло, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, что «Ягода малинка» — это народный хит, который, действительно, включает в себя народные мотивы, легко запоминается мелодия, легко запоминается текст, он веселый. Также он отсылает нас к чему-то такому из детства, из нашего русского народного эпоса. Все это было у нас в школе, у нас в садиках. Вы знаете, сразу так на душе тепло, — сказала Караулова.

Ранее звезды российской эстрады, которые участвовали в фестивале «Песня года», назвали свои самые любимые песни уходящего 2023 года. Например, певец Филипп Киркоров считает лучшим трек «Королева», записанный совместно с молодой певицей Люсей Чеботиной. SHAMAN назвал главной песней ушедшего года гимн России, а Лера Кудрявцева — собственную композицию «Дамы за 30».

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