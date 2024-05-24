Кара Делевинь пришла на вечеринку в Каннах без бюстгальтера

Фото: ipa-agency.net/Global Look Press

Кара Делевинь

Победившая наркозависимость британская модель и актриса Кара Делевинь посетила вечеринку бренда APM Monaco в ресторане Baoli в Каннах. 31-летняя актриса появилась на публике в наряде с обнажающим грудь вырезом, пишет Daily Mail.

На мероприятии она предстала перед публикой в черном костюме, состоящем из прямых брюк и пиджака с глубоким декольте, доходящим до талии и открывающим ее бюст. Свой образ она дополнила массивными золотыми браслетам, колье и серьгам, а также блестящими босоножками на высоком каблуке.

Ранее в объектив папарацци попала британская певица и актриса Рита Ора без штанов на улице в Нью-Йорке. Знаменитость готовилась к балу Met Gala. Рита Ора надела бело-голубое пальто, топ с V-образным вырезом и трусы. Певица сделала акцент на подтянутых ногах с помощью белых ботинок на каблуках.

Модель и предприниматель из США Ким Кардашьян ранее рассказала, что свитер на ее плечах в рамках бала Института костюма Met Gala должен был выглядеть как вещь парня. Задумка появилась в соответствии с тематикой мероприятия. Ее образ привел в замешательство многих поклонников и подписчиков в соцсетях.

В мае российская актриса Кристина Асмус опубликовала фото с короткой стрижкой после новости о свадьбе бывшего мужа Гарика Харламова и его коллеги Катерины Ковальчук. Звезда «Интернов» попросила подписчиков не искать в этом скрытого смысла, пояснив, что давно хотела сменить образ. Асмус добавила, что новая прическа ей очень нравится.