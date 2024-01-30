Капризов задумался о свадьбе с дочкой Маликова Капризов захотел провести мальчишник в Европе перед свадьбой с дочкой Маликова

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Кирилл Капризов

Российский форвард клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что хотел бы провести мальчишник в Европе. О свадьбе со своей девушкой Стефанией Маликовой, дочерью певца Дмитрия Маликова, он порассуждал в эфире шоу «Суперлига» на YouTube.

Мне кажется, если свадьба будет в России, то мальчишник круто бы сделать где-нибудь в Европе. То есть поехать туда, где весело, — считает Капризов.

Капризов отметил, что эта вечеринка должна быть прежде всего веселой, а организацию предсвадебного мероприятия он доверил бы своим коллегам Никите Нестерову и Матсу Цуккарелло. Он добавил, что минувшим летом влюбленные провели отпуск в Европе и особенно полюбили Италию. Впервые о романе молодых людей заговорили в 2022 году.

Ранее стало известно, что актер Милош Бикович покинул ряды холостяков. Его коллега по фильму «Холоп-2» Иван Охлобыстин рассказал, что тот женился на сербской модели Иване Малич. В начале января у супругов родился сын.

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