«Капитальное дно»: поведение Насти Ивлеевой разозлило поклонников

https://static.news.ru/photo/6b55134e-4c0e-11eb-9948-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Настя Ивлеева вновь пришла в студию программы «Что было дальше?», но на этот раз она заняла место одного из ведущих. Поклонники передачи остались не в восторге от поведения блогера: по их словам, знаменитость повела себя слишком грубо.

Впервые звезда стала участницей шоу несколько месяцев назад, и тогда ей не понравился выпуск из-за якобы недостаточного количества хороших шуток от юмористов. Но это не помешало ей второй раз оказаться в компании комиков.

С первых минут Анастасия начала вести себя довольно агрессивно, постоянно грубила ведущим. Под горячую руку попал Илья Макаров, недавно заменивший Сергея Деткова.

А ты вообще кто такой? Что здесь делаешь? Ну пошути, может, тогда кто-нибудь запомнит твоё имя, — заявила артистка в ответ на очередной подкол Макарова. Выпуск опубликован на видеохостинге YouTube.

Манеры не оставили равнодушными зрителей, отметивших в комментариях «Настя Ивлеева — капитальное дно» и пожелавших ей отправиться, как и всему плохому, в ушедший 2020 год. Шутки не оценили и ведущие. В какой-то момент она поняла, что не может стать частью коллектива, знаменитость начала общаться только с юмористом Алексеем Щербаковым, обсуждая его внешний вид и не обращая внимания на окружающих.

Как ранее писал NEWS.ru, 29-летняя телеведущая Настя Ивлеева рассказала, что готовит для фанатов новый проект. Она погружена в работу и переживает, что не может снять видео, которые длительное время ждут своего часа. Она призвала поклонников не осуждать её за рекламные посты, которые являются основным источником дохода.