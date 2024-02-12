Канье Уэста пристыдили за подделку от известного дизайнера на Супербоуле Ювелир Ли Маккуина Костин уличил Канье Уэста в подделке маски с Иисусом

Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с Супербоула, на котором он одет в маску с фигурой Иисуса, и написал, что она сделана дизайнером Александром Маккуином. Однако ювелир Ли Маккуина Саймон Костин опроверг слова музыканта, подчеркнув, что это не оригинальная маска и он к ней никакого отношения не имеет.

Фото: Социальные сети

Это НЕ оригинальная маска, я ее не делал, — написал Костин под постом рэпера.

Накануне Канье уличили в воровстве семплов для песен в новом альбоме Valtures. С обвинениями выступили представители певицы Донны Саммер, а также рок-музыкант Оззи Осборн.

Ранее портал TMZ писал, что Канье Уэст записал 40-минутный ролик с извинениями за антисемитские высказывания. Музыкант планировал выпустить видео перед релизом нового альбома Vultures. По словам инсайдеров, во время съемки Уэст «бредил», порой речь рэпера сложно было разобрать.