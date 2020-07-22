Канье Уэст заявил, что Майкла Джексона убили

Скандальный и культовый музыкант, певец и танцор Майкл Джексон был убит. С таким заявлением выступил неудавшийся кандидат в американские президенты рэпер Канье Уэст.
Хип-хоп-артист заметил, что поп-король умер не своей смертью. Во время онлайн-спора с матерью своей жены Ким Кардашьян Крис Дженнер он сказал, что Джексон выступал с критикой в адрес бывшего топ-менеджера компании Sony Music Тони Моттолы. После этого певца убили,
Майкл Джексон умер в 2009 году. Ему было 50 лет. По официальной версии, у певца остановилось сердце после передозировки лекарствами.
Ранее источники из близкого окружения Канье Уэста сообщили, что артист ежегодно переживает маниакальную фазу биполярного аффективного расстройства, что оказывает большое влияние на его высказывания и действия. Рэпер и сам говорил о наличии у него душевного недуга, правда, не называл диагноз.
Как передавал NEWS.ru, Уэст рассказал в Twitter, что уже два года хочет развестись со своей супругой — звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Чуть позже он удалил эту публикацию.
Причиной для таких мыслей музыканта стала ревность.
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