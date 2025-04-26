Канье Уэст улетел в «бан» спустя семь минут после начала стрима Первый стрим Канье Уэста на Twitch закончился блокировкой

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Первый стрим рэпера Канье Уэста на Twitch завершился рекордно быстро — платформа заблокировала трансляцию уже через семь минут после начала, сообщает New York Post. По информации издания, 47-летний исполнитель успел сделать несколько провокационных заявлений.

Так, во время эфира Уэст затронул тему своих отношений с экс-супругой Ким Кардашьян, напомнив, что она начинала свою карьеру в качестве помощницы светской дивы Пэрис Хилтон. Также музыкант помечтал о детях от бывшей наследницы сети отелей.

Я должен был завести детей с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян! Представляете, если бы у меня были дети от Пэрис Хилтон? Сколько бы отелей у меня было сейчас? — подчеркнул он.

Однако главной причиной блокировки стали антисемитские высказывания артиста и нацистское приветствие, которое он продемонстрировал в эфире. После этих действий модераторы Twitch оперативно прекратили трансляцию.

Ранее австралийский дизайнер Бьянка Цензори заявила, что сможет сохранить брак с Уэстом, если тот разрешит ей сотрудничать с модными брендами. Источники в окружении знаменитости рассказали, что напряженность в паре «достигла небывало высокого уровня».

До этого Уэст признался в одном из интервью, что не хотел детей от своей бывшей супруги Ким Кардашьян. По мнению рэпера, экс-жена никак не подходила на роль матери его наследников. После этого поклонники Кардашьян обрушились на артиста с критикой.