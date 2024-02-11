Канье Уэст снова украл сэмпл у известного артиста Daily Mail: Канье Уэст без спроса использовал сэмпл Донны Саммер в новом альбоме

Фото: IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press

Канье Уэст

Родственники певицы Донны Саммер обвинили американского рэпера Канье Уэста в использовании сэмпла артистки без разрешения, пишет Daily Mail. При этом таблоид добавил, что музыкант изначально обратился к семье певицы с просьбой о включении сэмпла в новый альбом и, получив отказ, все равно решил сделать по-своему.

В статье указывается, что речь идет о хите покойной певицы (она умерла в 2012 году) I Feel Love, написанном в 1978 году. Часть композиции Канье Уэст включил в трек Good (Don't Die), ставший последним в его новом альбоме Vultures.

Родственники артистки ведут ее страницу в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где и написали о ситуации. Согласно сообщению в соцсети, рэпер просил разрешение, но получил отказ. Тогда он попытался обойти авторские права, немного изменив нужный ему фрагмент песни.

Ему было отказано ... он изменил слова, попросил кого-то перепеть их [так в оригинале] или использовал искусственный интеллект, но это I Feel Love ... нарушение авторских прав! — написали родственники певицы.

Ранее сообщалось, что британский рок-музыкант Оззи Осборн обвинил Канье в нарушении авторских прав, заявив, что он использовал его музыку. Ситуация схожа с историей про Донну Саммер — Уэст также получил отказ в использовании сэмпла Осборна, но все равно решил включить этот фрагмент в свою музыку.