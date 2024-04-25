Канье Уэст признался, что мечтает о сексе с Мишель Обамой Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори мечтают переспать с Мишель Обамой

Американский рэпер Канье Уэст признался в интервью в YouTube-подкасте The Download With Justin Laboy, что они с 29-летней женой Бьянкой Цензори мечтают о сексе втроем с 60-летней супругой бывшего президента Барака Обамы США Мишель Обамой. 46-летний музыкант сообщил, что переспал бы с экс-первой леди, потому что это престижно.

У меня партнер — жена президента, черт возьми! — смеясь предположил Уэст.

Поклонники отметили, что рэпер часто вспоминает Мишель Обаму в своих интервью. Ранее в 2013 году Уэст спровоцировал скандал, заявив, что его жена Ким Кардашьян более влиятельна, чем Обама.

Позже Уэста обвинили в том, что он ударил мужчину по лицу, после того как тот, предположительно, запустил руки под платье его жены Бьянки Цензори, схватил ее за талию и послал воздушные поцелуи. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе в Диснейленде во время прогулки пары. Канье заверил, что супруга подверглась сексуальному насилию, а неназванный поклонник после побоев обратился в полицию.

Ранее Уэст опубликовал в своем блоге фотографию, сделанную в гардеробе его супруги Бьянки Цензори. На ней запечатлены многочисленные пары колготок и одна единственная майка. Опубликованный кадр рэпер оставил без комментариев. В Сети Цензори называют главной по колготкам, потому что знаменитость неоднократно замечали на улице в этом предмете одежды. Порой модель надевает только их. На фотографии видно, что в ее коллекции преобладают колготки бежевого цвета, однако также встречаются розовые, серые, лиловые и даже серебристые.