Канье Уэст на месяц отказался от разговоров с людьми и секса

Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст сообщил в Twitter, что решил отказаться от разговоров с людьми, алкоголя и секса. Исполнитель отметил, что период воздержания продлится 30 дней.

Словесное воздержание, никакого алкоголя, никаких фильмов для взрослых, никаких половых актов, — написал Уэст.

28 октября Twitter вернул Уэсту доступ к его аккаунту. Ранее страница музыканта помечалась как временно заблокированная, однако сейчас все ограничения сняты.

Аккаунт Уэста был заблокирован в октябре в связи с антисемитскими высказываниями. Помимо этого, многие сотрудничавшие с рэпером бренды поспешили разорвать с ним контракты. По словам Уэста, он потерял $2 млрд за день.

По данным телеканала CNN, рэпер восхищался лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и даже хотел назвать в его честь музыкальный альбом. Свою позицию Уэст высказывал как в частных беседах, так и в интервью. Так, по словам неназванного бизнес-менеджера, Уэсту нравилось умение Гитлера «аккумулировать столько власти» и то, как в нацистской Германии использовали пропаганду.