Канье Уэст избил мужчину, запустившего руки под платье его жены Рэпера Канье Уэста обвинили в драке с поклонником в Лос-Анджелесе

46-летнего американского рэпера Канье Уэста обвинили в том, что он ударил мужчину по лицу после того, как тот предположительно запустил руки под платье его жены Бьянки Цензори, схватил ее за талию и послал подушные поцелуи, пишет Daily Mail. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе в Диснейленде во время прогулки пары. Канье заверил, что супруга подверглась сексуальному насилию, а неназванный поклонник после побоев обратился в полицию, говорится в сообщении.

Нападавший не просто случайно дотронулся до Бьянки. Он запустил руки ей под платье, дотронулся до обнаженного тела, после чего обнял. Нет сомнений, что женщина подверглась побоям и сексуальному насилию, — приводит издание слова представителей Уэста.

Ранее Уэст опубликовал в своем блоге фотографию, сделанную в гардеробе его супруги Бьянки Цензори. На ней запечатлены многочисленные пары колготок и одна единственная майка. Опубликованный кадр рэпер оставил без комментариев.В Сети Цензори называют верховной по колготкам, потому что неоднократно знаменитость замечали на улице в этом предмете одежды. Порой модель надевает только их. На фотографии видно, что в ее коллекции преобладают колготки бежевого цвета, однако также встречаются розовые, серые, лиловые и даже серебристые.

До этого сообщалось, что бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян и Цензори пришли вместе на концерт рэпера и шокировали фанатов. На мероприятии также присутствовали дети Кардашьян — шестилетний Чикаго и четырехлетний Псалм. При этом известно, что Кардашьян просила бывшего мужа не разрешать Цензори выходить из дома в откровенных нарядах, однако модель не изменила себе и на это выступление надела короткий топ. По его словам, возмущение Кардашьян во многом связано с беспокойством за общих детей.