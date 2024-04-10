Рэпера Jah Khalib «отменяют» за сексистское высказывание

Рэпера Jah Khalib критикуют за то, что ранее он обвинил жертв изнасилования в неправильно подобранной одежде, пишет «Горящая изба». В соцсетях распространяется отрывок этого спича музыканта в связке с новостью о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой — жены экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. В интервью, откуда был взят отрывок, рэпер рассказал, что сначала просил жену-украинку присмотреться к хиджабу в качестве красивого аксессуара, а потом она не могла обходится без этого предмета гардероба. Позже супруга артиста приняла ислам.

Петь про секс и наркотики и потом осуждать полуголых женщин и пропагандировать мизогинию: «сама виновата», не в той одежде и не в том месте — это ваш удел?! И ни на что большее вы не способны, к сожалению, какое лицемерие, — уличил рэпера один из пользователей.

Бишимбаев с особой жестокостью убил свою жену в ресторане. Следователи установили, что он избивал супругу на протяжении нескольких часов и оставил умирать женщину на полу ВИП-кабинета. После этого он попросил двоюродного брата стереть записи с видеокамер. Экс-министр свою вину отрицает. Он признался в том, что избивал супругу, но уверяет, что не хотел ее убивать.