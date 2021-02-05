Канделаки рассказала о правиле сохранения брака на долгие годы

https://static.news.ru/photo/53a52af6-685e-11eb-9c5c-96000091f725_660.jpg Фото: tina_kandelaki/instagam.com

Медиаменеджер Тина Канделаки на своей официальной странице в социальной сети поздравила своего мужа, бизнесмена Василия Бровко, с днём рождения и рассказала о правиле, следуя которому можно сохранить брак на долгие годы.

Супругу журналистки 6 февраля исполняется 34 года. Он младше жены на 11 лет. Канделаки и Бровко познакомились, когда ему был 21 год. И молодой человек, как рассказала его жена, смог «заморочить ей голову». Канделаки написала, что до сих пор не может наговориться с супругом. В этом, по её словам, главный секрет долгого брака. Заключается он в том, чтобы быть единомышленниками, но научиться этому нельзя.

Канделаки заметила, что с мужем непросто дискутировать, ведь со временем он становится всё умнее и взрослее. Как сказала медиаменеджер, за их длинными разговорами прошла «целая жизнь». А она всё никак не может наговориться с Бровко.

С днём рождения! Сохрани наши вечера как можно дольше. Потому что из таких вечеров состоит простое человеческое счастье, — написала Канделаки в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, ведущая поделилась с подписчиками фотографией повзрослевшей дочери Мелании по случаю дня рождения наследницы. Так, 11 января девушке исполнился 21 год.

Известно, что Мелания относится к числу тех звёздных детей, которые не любят излишней публичности. Девушка редко рассказывает о себе и почти не выкладывает свои фото.