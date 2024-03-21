Канделаки раскрыла секрет «фантастического тела» Канделаки посоветовала спорт и массаж для поддержания фантастического тела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тина Канделаки

Телеведущая и директор ТНТ Тина Канделаки раскрыла секрет стройной фигуры. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она посоветовала заниматься спортом и делать массаж для того, чтобы тело выглядело «фантастически».

И спорт, и массаж, особенно лимфодренажный. Тело будет выглядеть абсолютно фантастически, — ответила Канделаки на вопросы подписчиков.

Она также подчеркнула, что крайне важно соблюдать правила питания. По словам Канделаки, без правильного рациона тренировки не дадут желаемого результата.

Ранее певица Валерия призналась, что секретом ее стройности является правильное питание, в котором отсутствуют жирные продукты и сладости. Артистка заявила, что за сладкое в семье отвечает ее муж — продюсер Иосиф Пригожин. По словам певицы, несмотря на плотный концертный и съемочный график, она всегда может найти для себя здоровые продукты, входящие в ее обычный рацион. Кроме этого, Валерия старается брать из дома боксы с едой.

Модель Victoria’s Secret Лаис Рибейро ранее заявила, что сочетание сауны с окунанием в холодную воду является для нее одним из секретов красоты. По ее словам, это помогает ей восстановиться после изнурительных тренировок. Рибейро подчеркнула, что оставаться в форме ей также помогает лимфодренажный массаж и занятия йогой.