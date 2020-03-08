https://static.news.ru/photo/799bf0f8-625d-11ea-a793-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тина Канделаки заявила, что в этом году россиянам. скорее всего, не дождаться лекарств или вакцин от коронавируса. Поэтому стоит воспользоваться простыми, но верными рекомендациями, которые позволят снизить риск заражения.

Телеведущая советует пренебречь формальностями и не пожимать друг другу руки, не прикасаться к ручкам дверей и по возможности открывать двери ногами.

Делюсь с вами инструкцией от настоящего эксперта по коронавирусам Джеймса Робба, который более полувека занимается проблемой распространения болезней такого типа, — цитирует генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» «Эхо Москвы».

Канделаки напомнила и о важности гигиены: нужно чаще мыть руки с мылом, чихать в салфетки, пользоваться медицинскими масками. А при малейших симптомах телеведущая рекомендует использовать леденцы или пастилки с цинком.

Ранее NEWS.ru сообщал, что свыше 58,6 тысячи китайцев к 9 марта полностью вылечились от коронавирусной инфекции. Это более 70% от общего числа заболевших.