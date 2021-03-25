Канделаки поразила поклонников в образе роковой блондинки

https://static.news.ru/photo/6cd5cade-8dda-11eb-b47d-96000091f725_660.jpg Тина Канделаки Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Тина Канделаки изрядно удивила поклонников, кардинально сменив имидж. Жгучая брюнетка предстала в образе роковой блондинки.

Как выяснилось позже, это был фотофильтр. Так ведущая советовалась с подписчиками, какой цвет ей выбрать для преображения. Поэтому она опубликовала фото не только с белыми волосами, но и рыжими.

Весна и меня не обошла стороной, может, покраситься? Выбираем цвет, — подписала фотографии Канделаки.

Поклонники оценили все новые образы, однако, большинство выбрало белый. «Обалдеть, разная красивая», «Как в блонде потрясно!», «Очень красивая», «Блондинка огонь», «Блонд очень даже хорошо вам, Тина!», написали в комментариях пользователи.

Однако, нашлись и те, кто утверждал, что естественный цвет волос генеральному продюсеру «Матч ТВ» больше к лицу. «Чёрный ваш цвет», «Мне кажется, что Бог самый лучший художник. Я за чёрный, естественный для вас цвет волос», написали поклонники.

Тина Канделаки — не единственная из звёзд шоу-бизнеса, кто решил преобразиться весной. Ольга Бузова покрасилась в тёмно-русый цвет. Наталья Подольская заплела волосы в длинные белокурые косы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Тина Канделаки опубликовала пикантный снимок с отдыха. На фото журналистка предстала в чёрном купальнике, эффектно оттеняющем её загорелые ноги.