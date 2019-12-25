https://static.news.ru/photo/6a895b6a-26e8-11ea-9eff-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тина Канделаки навестила в больнице Леру Кудрявцеву, которой потребовалось срочное оперативное вмешательство.

В своём Instagram телеведущая поблагодарила подругу за поддержку и заботу.

Тиныч, спасибо, милая, за поддержку... Наша старая гвардия всегда рядом, — написала она.

В настоящее время Кудрявецва находится в отдельной палате с телевизором. Она старается хорошо питаться, чтобы быстрее восстановить силы.

На странице в соцсети выздоровления ей также пожелали Юрий Шатунов, певица Валерия, Максим Галкин, Саша Савельева, Анита Цой, Наталья Рудова, Марика, Инна Маликова и Игорь Крутой.

Как писал NEWS.ru, ранее главный пластический хирург Санкт-Петербурга Мария Волох, комментируя ситуацию Кудрявцевой из-за лопнувшего грудного имплантата, объяснила, что это могло произойти, если у звезды были чрезмерные нагрузки на грудь или травмы.