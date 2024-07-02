Камерунский футболист оказался внебрачным сыном Пьера Нарцисса Внебрачный сын Пьера Нарцисса доказал родство с музыкантом с помощью теста ДНК

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пьер Нарцисс

Покойный певец Пьер Нарцисс скрывал внебрачного сына, о чем стало известно в эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1». Наследником артиста оказался 20-летний камерунский футболист Андре Мбоа. Молодой человек доказал родство с музыкантом с помощью теста ДНК и признался, что ему не нужно наследство, он просто хочет общаться с семьей Нарцисса в России.

Никаких требований с его стороны не было. Он просто дружелюбный человек, который хочет найти свою родственную кровь, — пояснила намерения кровного брата российская дочь Пьера Нарцисса Каролина-Кристель.

Ранее сообщалось, что 37-летняя вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева сыграла свадьбу с лучшим другом Нарцисса композитором Евгением Шахраем, который старше своей избранницы на 23 года. Возлюбленные расписались в конце 2023 года, а пышное торжество отложили на теплое время года. В последний день весны супруги отпраздновали свадьбу, пригласив родных и близких. Валерия облачилась в пышное белое платье со шлейфом и фатой, а Евгений — в строгий костюм.

Пьера Нарцисса не стало летом 2022 года. Дочь артиста рассказала, что Нарциссу проводили операцию на почках. Хирургическое вмешательство оказалось смертельным для певца.