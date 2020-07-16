Каменских в нижнем белье похвалилась «отфотошопленной» фигурой

Согласны ли вы, что тело — это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка — это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя, — подписала снимок артистка.
Поклонники в ответ разделились на два лагеря. Мужчины наперебой осыпали Настю комплиментами, завидуя её мужу. Но нашлись и такие подписчики, которые разглядели неестественно ровный загар ног Каменских и усомнились, что фото — настоящее.
«Фотошоп рулит», «У вас прекрасные мыли, судя по всему», «Нет, не согласны. Поза — отражение наших желаний», ехидничали фолловеры.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Настя Каменских часто радует поклонников пикантными снимками. В этот раз исполнительница опубликовала фото в бассейне. Снимок получился очень необычным, на нём Каменских словно «русалочка» плывёт под водой.