Каменских в нижнем белье похвалилась «отфотошопленной» фигурой

https://static.news.ru/photo/8d6a8d12-c7f0-11ea-b6c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamenskux/instagram.com

Настя Каменских похвалилась перед подписчиками идеальной фигурой в нижнем белье телесного цвета. Встав в выгодной позе так, чтобы было видно её со спины, певица порассуждала о влиянии мыслей на тело.

Жена Потапа похвасталась, что её фигура и осанка — «результат позитивных мыслей и настроя».

Согласны ли вы, что тело — это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка — это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя, — подписала снимок артистка.

Поклонники в ответ разделились на два лагеря. Мужчины наперебой осыпали Настю комплиментами, завидуя её мужу. Но нашлись и такие подписчики, которые разглядели неестественно ровный загар ног Каменских и усомнились, что фото — настоящее.

«Фотошоп рулит», «У вас прекрасные мыли, судя по всему», «Нет, не согласны. Поза — отражение наших желаний», ехидничали фолловеры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Настя Каменских часто радует поклонников пикантными снимками. В этот раз исполнительница опубликовала фото в бассейне. Снимок получился очень необычным, на нём Каменских словно «русалочка» плывёт под водой.