Камбурова рассказала о «пошлости» Пугачёвой на «Рождественских встречах»

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Телеведущая Ксения Собчак ответила своим подругам, вставшим на защиту устроившего смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова, которого затравили в Сети. Она назвала их школьниками в ситуациях с унижением со стороны общества. Об этом журналист написала в Instagram.

Поводом к дискуссии между светскими львицами стал пост Литвиновой, в котором она призвала всех к милосердию по отношению к Ефремову и рассказала, что в детстве её тоже травили и это...