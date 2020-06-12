Шоу-бизнес

Камбурова рассказала о «пошлости» Пугачёвой на «Рождественских встречах»

12:44, 12 июня 2020
Елена Камбурова Елена Камбурова Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Певица и зоозащитница Елена Камбурова раскритиковала концертную программу примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой «Рождественские встречи», на которую её не раз пыталась заманить коллега, но всегда получала отказ.

Алла Пугачёва приглашала меня выступить в своих «Рождественских встречах», но я отказалась. Атмосфера этих встреч для меня неприемлема. Да и пошлости в выступлениях Аллы хватало, — отметила Камбурова.

Камбурову много лет назад сравнивали с Пугачёвой, пишет Teleprogramma.pro. Российский композитор Микаэл Таривердиев при этом считал, что Пугачёва талантливее.

Как писал NEWS.ru, Максим Галкин вступился за «обедневшую» Пугачёву.

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