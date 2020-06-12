Камбурова рассказала о «пошлости» Пугачёвой на «Рождественских встречах»

Певица и зоозащитница Елена Камбурова раскритиковала концертную программу примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой «Рождественские встречи», на которую её не раз пыталась заманить коллега, но всегда получала отказ.
Алла Пугачёва приглашала меня выступить в своих «Рождественских встречах», но я отказалась. Атмосфера этих встреч для меня неприемлема. Да и пошлости в выступлениях Аллы хватало, — отметила Камбурова.
Камбурову много лет назад сравнивали с Пугачёвой,
Как писал NEWS.ru, Максим Галкин вступился за «обедневшую» Пугачёву.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен