Калашникова: онкология сильно изменила внешность Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/ace32b94-2629-11eb-bfa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая отважно борется с раком мозга, пошла на поправку, однако пока опасается показываться даже близким друзьям, ведь её внешность изменилась вследствие борьбы с болезнью, рассказала певица Анна Калашникова.

Певица рассказала, что Заворотнюк сейчас живёт в загородном доме в посёлке Крекшино на юго-западе Московской области и уже выходит на прогулки. Правда, актриса делает это в сопровождении помощников, которые тщательно следят, чтобы Заворотнюк не сфотографировали папарацци. Актриса ещё не в той форме, чтобы показываться широкой публике, рассказала Калашникова «Собеседнику».

В светском обществе уже давно говорят о том, что Анастасия пошла на поправку. Она может разговаривать, гулять. Конечно, Настя несколько изменилась внешне. Но, слава Богу, она жива, — сказала Калашникова.

Заворотнюк изменилась не только внешне, но и внутренне, отметила её подруга. Теперь актриса радуется каждому дню, проведённому с мужем Петром Чернышёвым и детьми. Недавно семья Заворотнюк отметила день рождения дочери Милы.

Как сообщал NEWS.ru, Анна Калашникова уже рассказывала ранее, что Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Она не только выходит на прогулки, но и строит планы по возвращению на сцену — хочет снова сниматься в кино и на телевидении. Однако болезнь ещё не побеждена и актрисе предстоит пройти стадию реабилитации, добавила Калашникова.

Напомним: фото располневшей Анастасии Заворотнюк на фанатской страничке актрисы оказалось фейком. Снимок был сделан ещё в 2016 году во время съёмок сериала «Любовь и море» и не имеет к сегодняшнему состоянию актрисы никакого отношения.