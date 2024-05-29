«Кактусы и лианы»: народный артист сравнил коллег-эмигрантов с растениями Актер Чернов: уехавшие из России артисты не приживутся на чужбине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Чернов

Уехавшие из России артисты не приживутся на чужой земле, считает актер народный артист РФ Юрий Чернов. По его словам, которые приводит aif.ru, они там чужеродны, как кактус в Москве или лианы где-то в России.

У нас же в Москве кактусы не растут, здесь другая земля. Или лианы где-то в тропиках на деревьях растут — у нас же этого нет. У нас есть русские березы. <...> Русский артист только на своей почве пригождается, потому что у него одинаковый менталитет, одинаковый язык со зрителем, — уверен Чернов.

Ранее российский актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступил в Риге с концертом под названием «Слова и музыка» перед полупустым залом. Критики в Сети уверены, что артисту приходится «петь себе на ужин». Некоторые при этом удивились, что в зале «никого не вырвало» от «завываний» певца.

До этого на Смольянинова и его коллегу Чулпан Хаматову, уехавших из России после начала военной спецоперации, обрушилась критика из-за выступления на русском языке. Недавно они прочитали стихи поэта Даниила Хармса в рамках проекта «Философия на воде» в Латвии. Однако многие пользователи Сети призвали завести на артистов уголовные дела, отнять у обоих имущество и лишить их гражданства.