«Каким идеалам ты служишь?» Ивлеева задала вопрос девушкам на 8 Марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Настя Ивлеева отмечает свой день рождения в Международный женский день и записала поздравление девушкам. Что она пожелала, где отмечает праздник и что происходит с ней после скандала из-за «голой» вечеринки?

Как Ивлеева поздравила женщин с 8 Марта

Сообщение появилось в Telegram-канале Ивлеевой. Она поздравила женщин с праздником и сказала, что он «с самого детства вызывает чувство благодарности, солидарности и уважения ко всем женщинам».

«Ведь, согласитесь, красота и сила женского сердца — неизмеримы, способны исцелять и поддерживать даже в самые темные времена. А еще быть женщиной — это нести ответственность. За то, какой пример ты подаешь, как воспитываешь детей, реализовываешься сама и каким идеалам служишь», — заявила организатор «голой» вечеринки, обернувшейся скандалом и обвинениями в пропаганде ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Ивлеева отдельно поздравила женщин в Вооруженных силах РФ и пожелала им «огромного счастья и бесконечной любви».

«Не бойтесь меняться и менять мир вокруг себя. И пусть ваши щечки всегда будут такими румяными», — объявила Анастасия, указывая на свое лицо.

Как оценили поздравления поклонники Ивлеевой

Telegram-канал MADS приводит фото, где она стоит с пластиковым бокалом шампанского в руке под опорами металлической башни. Это фото, отмечает канал, было сделано в июле 2021 года, когда Ивлеева побывала на Эйфелевой башне, недавно открытой после завершения пандемии.

В комментариях поклонники блогера отмечают, что она резко изменилась после скандала вокруг «голой» вечеринки.

«Я обожаю Ивлееву, но заметила, что она подобрела резко после „голой“ вечеринки, прощения у всех попросила и даже вспомнила про военных женщин», — смеется Александра.

Другие пользователи также предположили, что мотивацией снять такое видео является попытка создать положительный образ после скандала.

Что сейчас происходит с Ивлеевой

StarHit пишет, что за несколько лет Анастасия Ивлеева сильно потеряла в популярности: количество подписчиков у нее снизилось с 19 млн до 7,7 млн. Издание перечисляет несколько этапов потери популярности. Так, в 2023 году Ивлеева похудела на 17 кг, ее фигура сильно изменилась, что понравилось далеко не всем поклонникам. Однако настоящий удар по Ивлеевой нанесла «голая» вечеринка, задуманная как презентация неизданных съемок для Playboy.

«Cчитаные дни понадобились, чтобы осознать масштабы катастрофы», — отмечает StarHit.

Сейчас у Ивлеевой «хейтеров стало больше, чем когда-либо, но преданные поклонники верят, что ей удастся отмыться от скандала».

Между тем в день рождения, 8 марта, против Ивлеевой подали иск в суд: мебельная компания из Петербурга, у которой блогер отсудила 6000 рублей, потребовала компенсации за испорченную деловую репутацию. А Анастасия также потребовала пересмотра решения суда — она требует с мебельщиков 1 млн рублей.

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