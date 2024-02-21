«Какая эйфория»: Ковальчук сделала заявление после разрыва с Харламовым Актриса Ковальчук заявила о перерождении после разрыва с Харламовым

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Екатерина Ковальчук

Российская актриса Екатерина Ковальчук, известная зрителям по сериалам «Беспринципные» и «Министерство», рассказала о больших переменах в жизни, намекнув на расставание с юмористом Гариком Харламовым. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка опубликовала запись в честь своего 31-летия и заявила, что родилась заново.

С рождением меня! И в прямом, и в переносном смысле. Мне сегодня исполняется 31 год, а такое чувство, что я родилась заново. Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли, — сообщила Ковальчук.

Актриса пожелала себе легкого пути на новом этапе жизни. Она сопроводила запись видеороликом, снятым на Гавайях. По информации инсайдеров, Ковальчук отдыхает на острове с друзьями.

Харламов и Ковальчук впервые появились на публике летом 2021 года. Тогда они вместе посетили матч между сборными России и Бельгии в Санкт-Петербурге. До этого Харламов семь лет прожил в браке с актрисой Кристиной Асмус.

Ранее Харламов в эфире шоу «Натальная карта» сообщил об отсутствии у него любимой девушки. После слов ведущей о том, что ему нужна красивая подруга с характером, юморист заявил, что при встрече сразу узнает ее. Когда же она извинилась перед Ковальчук, Харламов заметил, что извиняться не перед кем и спутницы у него нет.