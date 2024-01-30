«Как змея»: блогер обиделся на Собчак из-за интервью Блогер Бил назвал Собчак змеей из-за интервью трехлетней давности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Российский блогер Эдуард Биль, известный под псевдонимом Эдвард Бил, обвинил журналистку Ксению Собчак в манипуляциях на интервью, которое он дал в 2020 году. В беседе с блогером Амираном Сардаровым Бил рассказал, что экс-ведущая «Дома-2» ведет себя хитро и похожа на змею.

Она сначала втискивается в доверие, как змея залезает, пытается расположить к себе человека всяческими путями. Профессионально это делает. И ты на секундочку задумываешься о том, что все четко будет, гладко. <...> И в какой-то самый расслабленный момент она бьет в спину сильно, — заявил Бил.

Блогер добавил, что сегодня не согласился бы на новое интервью Собчак. По его словам, она эгоистичная журналистка, которая «готова уничтожать все на пути» ради достижения своих целей.

Интервью Собчак с Билом вышло за несколько лет до скандала с ДТП. В 2022 году блогер спровоцировал аварию в центре Москвы, за что впоследствии получил год и два месяца лишения свободы.

Также Собчак заподозрили в причастности к аресту блогера Елены Блиновской. Телеведущая заявила, что арест Блиновской произошел не после их интервью, как пишут «проплаченные блогеры», а гораздо позже. Журналистка назвала мифом предположение о том, что «все проблемы начинаются после интервью Собчак». Она также отметила, что Блиновскую арестовали после интервью блогерам Надежде Стрелец и Светлане Бондарчук.

Собчак напомнила, что ее интервью с Блиновской вышло 3 января 2022 года. После блогер дала еще два больших интервью: 11 сентября 2022 года — Надежде Стрелец и 18 февраля 2023 года — Светлане Бондарчук. Блиновскую задержали в апреле 2023 года.